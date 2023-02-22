Haberler Yaşam Haberleri Kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria yıkılıyor
Giriş Tarihi: 22.2.2023 13:22 Son Güncelleme: 22.2.2023 14:01

Kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria yıkılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonuyla kentte merkez Sur, Yenişehir ve Bağlar ilçelerinde ilk etapta ağır hasarlı 35 yapının yıkımı için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve kolonları kesildiği iddia edilen Diyarbakır'daki Diyar-Galeria sitesinde kontrollü yıkım başladı. Günlerdir evcil hayvanların kurtarılması için mücadele edilen ancak hayvanlara ulaşılamayan 4 bloktan oluşan sitenin yıkımı nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık 25 yıl önce yapılan kentin ilk iş merkezi olan Diyar-Galeria sitesinin açılışı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yapılmıştı.

Sitenin kesildiği iddia edilen kolonları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, market ile spor salonun sahibinin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan 'Kızılay nerede?' diyen Kılıçdaroğlu'na: Be ahlaksız, be namussuz, be adi...
Meral Akşener kentsel dönüşüme böyle engel oldu! Görüntüler ortaya çıktı: Vekillerimi gönderiyorum, organize olalım
Başkan Erdoğan "İlk sözleşmeleri imzaladık" diyerek duyurdu: Deprem bölgesinde inşa süreci başlıyor
Hopursan da bopursan da
Depremzedelerden yüreklere dokunan davranış!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kâr büyük yardım küçük
Rönesans Rezidans onlarca insana mezar olmuştu... Dr. Şebnem mucize kurtuluşu anlattı
CHP İzmir'de de 11 yıl kentsel dönüşümü engelledi! Vatandaşlar bu sözlerle tepki göstermişti: Birilerinin ölmesi mi gerekiyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria yıkılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA