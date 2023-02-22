Kolonları kesildiği iddia edilen Diyar-Galeria yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve kolonları kesildiği iddia edilen Diyarbakır'daki Diyar-Galeria sitesinde kontrollü yıkım başladı. Günlerdir evcil hayvanların kurtarılması için mücadele edilen ancak hayvanlara ulaşılamayan 4 bloktan oluşan sitenin yıkımı nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yaklaşık 25 yıl önce yapılan kentin ilk iş merkezi olan Diyar-Galeria sitesinin açılışı merhum Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından yapılmıştı.

Sitenin kesildiği iddia edilen kolonları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, market ile spor salonun sahibinin gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.