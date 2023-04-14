Kolonları patlayan 6 katlı apartman yıkılıyor

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın kolonlarının patladığı tespit edilmişti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alınan apartman, bitişiğindeki iki binayla birlikte boşaltılmış 50'ye yakın bina sakini çevredeki otellere yerleştirilmişti. Bina sakinlerinin apartman çevresindeki bekleyişi sürerken, apartmandaki daire ve dükkanlardaki eşyalar da çıkarıldı.

"ARKADAKİ 2 BİNANIN DA KAROT NUMUNESİNİ ALACAĞIZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır incelemelerde bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, "Hassas cihazlarla GPS ile kayıt yaptık. Bina dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı. Sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Komşularımızı otellere yerleştirdik, dükkânları da boşalttık. Bitişik olan 2 apartmanı da boşalttık. Sabaha kadar toplamda 4 milim kaydığı için acil olarak kontrollü yıkımı gerçekleştireceğiz. Zaten makasımız diğer araçlarımız da geldi. Bu arada vatandaşlarımızın içerideki eşyalarını almaları için kontrollü olaraktan 10 dakikalık sürelerle asansörle değerli eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Şimdi yıkıma başlanacak. Arkadaki 2 binanın da karot numunesini alacağız. Onlar da büyük ihtimalle 1999 depremi öncesinde inşaa edildikleri için çürük çıkacak. Daha sonra bu binaları da yıkacağız. Amacımız kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımızın hasarlı binada kalmasın diye uğraşıyoruz" dedi.

SEVGİ YORULMAZ:"ARTIK NE EVİMİZ VAR NE DE EŞYAMIZ VAR"

Kolonları patlayan ve çökme riski nedeniyle boşaltılan 6 katlı binanın 5. katında oturan Sevgi Yorulmaz, " 2008 yılından beri kiracı olarak oturuyorum. Kızım o esnada evdeydi. Binadan güm diye ses gelmiş o esnada deprem oldu sandık. Deprem olmadığını anlayınca herhâlde bir şey düştü diye düşündük. Sonra yöneticimiz aradı hemen binayı boşaltmamızı istedi. Taşıyıcı kolonların patladığını söyledi. Her şeyimiz içeride kaldı. Üstümüzdekilerle dışarıda kaldık. Elimize torba verdiler alabilirsek özel eşyalarımızı alacağız. Her şey bitti, artık ne evimiz var ne de eşyamız" diye konuştu.

BİNANIN KONTROLLÜ YIKIMI BAŞLADI . KAROT ALINAN İKİ BINADA ÇÜRÜK ÇIKARSA YIKILACAK

İncelemelerin ardından 6 katlı binanın önce İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz bağlantısı kesildi. Bina sakinleri bekleyişlerini sürdürürken, sokağa getirilen iş makinası yardımıyla binanın kontrollü yıkımına başlandı.