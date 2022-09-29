Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi

Aslen Düzceli olup halen Kanada'da yaşamakta olan 35 yaşındaki kadın hasta, 6 ay önce başlayan karın ağrısı, karında şişlik ve ishal şikayetleri sebebiyle aile hekimine başvurdu. Yapılan tetkikleri sonrası tedavi verilen ancak şikayetleri düzelmeyen hasta için Gastroenteroloji görüşü alınmasının uygun olacağına karar verildi. Hasta, aile hekiminin yönlendirmesine rağmen Kanada'da 4 ay boyunca randevu alamadı. Şikayetleri gittikçe artan hasta, memleketi Düzce'ye geldiğinde değerlendirme için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin tarafından endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri yapılarak değerlendirilmeye alındı.

Yapılan tetkiklerinde halk arasında bağırsak romatizması veya iltihabi bağırsak hastalığı olarak da bilinen Crohn hastalığı tanısı alan hasta, takibine devam edecek merkezin tedavi kararını vermesi için yapılan tüm kan tetkikleri, endoskopi, kolonoskopi ve MR sonuçları kendisine verildikten sonra, Kanada'ya geri döndü.

Crohn hastalığının sindirim sisteminde oluşan ciddi rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin her bölümünde ortaya çıkabileceğini kaydetti. Doğru yöntemler ile müdahale edilmeyen Crohn hastalığının; hastanın yaşam kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Tokmak, sindirim sisteminin büyük bir bölümüne yayılabilen bu hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine işaret etti.