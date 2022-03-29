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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Kolonoskopi skandalı savcılıkta

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kolonoskopi skandalı savcılıkta
İstanbul'da bir özel hastanede yaptırdığı kolonoskopi işlemi sırasında, bağırsağı delinen ve ameliyat sonrası yürüyemez hâle gelen 52 yaşındaki Hatice Kalaycı'nın ailesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak doktor ve hastane yönetimi hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Savcıya ifade veren Serap Kalaycı, kontrol için annesinin odasına gelen doktorun, "Yürümezsen yoğun bakıma alınırsın. Ben sana emek verdim. Gece ameliyata girdim. Daha da yürümezsen yatağı sana satarım evine gönderirim' şeklinde sözler söylediğini iddia etti. Geçen hafta meydana gelen olayda kolonoskopi işlemi için Şişli Kolan Hastanesi'ne giden Kalaycı'nın (52) işlem sırasında bağırsağı delinmişti.

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Kolonoskopi skandalı savcılıkta
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