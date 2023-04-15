Kolonu patlayan binanın yanındaki 2 bina da yıkılıyor

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı'nın kolonlarının patladığı tespit edilmişti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı apartmanın bitişiğindeki iki apartmanada yıkım kararı çıktı.

Binanın yıkılmasının ardından bitişiğindeki 5'er katlı Yılmaz ve Sevilya apartmanlarından karot alınarak inceleme yapılmış ve çürük olduğu tespit edilmişti. 1977 yılında inşa edilen Sevilya Apartmanı ile 1995 yılında inşa edilen Yılmaz Apartmanı sakinlerine eşyalarını tahliye etmek için 1 hafta süre verildi.

Toplam 24 daire ve 4 dükkanın bulunduğu 2 apartmanın karot testleri yapıldıktan sonra yıkım süreci başlayacak. Eşyalarını taşıyan bina sakinleri çürük binada oturmaktansa yıkılmasına karar verilmesinin beklenen İstanbul depremi öncesinde doğru karar olduğunu söylediler.