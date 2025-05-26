Koltuk takımı yüzünden eşini katletmiş!

Dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Kayacık Araplar Mahallesindeki bir sitede meydana gelen olayda, özel bir kurumda bilgi teknolojileri personeli olarak görev yapan İzzet Öner, 3 çocuğunun annesi eşi Nurhan Öner'i bıçakladıktan sonra kendisini ihbar etti. Eve gelen polis, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftin 3,6 ve 11 yaşlarındaki çocuklarının ise anne-babalarının kavgasını sırasında korkarak evden kaçtıkları öğrenildi.

KOLTUK TAKIMI YÜZÜNDEN EŞİNİ KATLETMİŞ

Evde gözaltına alınan katil zanlısı İzzet Öner, emniyete götürüldü. Öner ifadesinde eşinin kendisinden sürekli olarak bir şeyler istediğini, koltuk takımı ve araba alalım dediğini, olay öncesi en son 'Ne zaman koltuk takımı alacaksın, sen alamazsan aileme söyleyeyim onlar alsın' dediğini, bunun üzerine gururuna yediremeyip kavga edip eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Talihsiz kadının daha önce birçok kez eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ileri sürüldü. İzzet Öner emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.