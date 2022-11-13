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Giriş Tarihi: 14.11.2022

Kolunda yapay burun geliştirildi

Kolunda yapay burun geliştirildi
Fransa'da kanser hastalığı nedeniyle burnu yok olan bir kadına uygulanan tedavi tıp dünyasında ses getirdi. Edinilen bilgilere göre; Carine isimli 50 yaşındaki kadın, sinüsündeki tümör nedeniyle 2013'te burnunun büyük bölümünü kaybetmişti ve 8 yıldır bu şekilde yaşıyordu. Ameliyat sayesinde ölümden dönen bir çocuk annesi kadın, koku alma duyusunu kaybetmesi nedeniyle evden çıkmaya korkar hale gelmişti. Ameliyat öncesinde kadının burnunun bir kopyasını 3D yazıcıyla alan uzmanlar, bu örneği yeni tıp teknolojileri için buzda bekletti. Doktorlar temmuzda kadının koluna bir cihaz yerleştirerek kolda burun gelişmesini sağladı. Kolda gelişen burun daha sonra ameliyatla hastanın yüzüne nakledildi. Yıllardır hiçbir şeyin kokusunu alamayan Carine, yeni burnuyla tekrar koku aldığını fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Kadın daha iyi nefes alabildiğini ve bahçesindeki bitkilerin kokusunu aldığını söylerken, doktorlar koku duyusunun gelişmesi için yeni bir ameliyat düzenlemeye hazırlanıyor.

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Kolunda yapay burun geliştirildi
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