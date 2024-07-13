Kolundaki dövmeden tespit edildi

Diyarabakır'ın Sur İlçesinde bir otel ve kafeye silahla düzenleyenlerin yakalanması için polis harekete geçti. Yapılan çalışmada, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'ye ait olduğu belirtilen cafe ile otele saldırı olayını gerçekleştiren şüphelinin aynı sokakta oturan komşu V.G olduğu tespit edildi. V.G'nin daha önce de "otele çok gelen giden olduğu, çok gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını" iddia ederek işletmeleri tehdit ettiği ortaya çıktı.

DÖVMESİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis, V.G'yi olay sabahı otelin yan tarafında bulunan evinde yakalanarak gözaltına aldı. Olay anında V.G. ile birlikte olan iki şahıs da gözaltına alındı. Polis, V.G'yi koluna yaptırdığı dövmesinden tespit ederek gözaltına aldı.