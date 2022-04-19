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Giriş Tarihi: 19.4.2022 13:12

Komançi’den Bonzai’ye suçüstü

EMİR SOMER EMİR SOMER
Komançi’den Bonzai’ye suçüstü

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu satıcısını suçüstü yakaladı. “Komançi” isimli narkotik dedektör köpeği, uyuşturucu satıcısının adresinde 344.65 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve 69 uyuşturucu hap buldu.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; cezaevinden yeni tahliye olan Ş.T.'nin adresine "Uyuşturucu" operasyonu düzenledi. Adreste "Komançi" isimli hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. 344.65 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 69 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 650 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonuna da el konuldu. Ş.T. isimli uyuşturucu satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Komançi’den Bonzai’ye suçüstü
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