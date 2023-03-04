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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Komandolar gündüz çocuklarla oynuyor gece nöbet tutuyor

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Komandolar gündüz çocuklarla oynuyor gece nöbet tutuyor
41'inci Komando Tugayı depremin ilk gününden bu yana Malatya'da ihtiyaç neredeyse oraya koşuyor. Komandolar 25 farklı noktada binlerce çadırın kurulmasında katkı sağladı. Malatya'yı etkileyen yıkıcı depremin ardından kurulan çadır kentte özellikle çocukların yüzünü güldürmek için mücadele eden komandolar, ip atlama oyunuyla çocukların neşe kaynağı oldu. Sahada da mücadele veren 41'inci Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçikler kent merkezi ve kırsalda bulunan mahallelerde 7/24 nöbet tutuyor. Kurulan çadırlarda depremzedelerle de sık sık bir araya gelen Mehmetçik, hem yüzleri güldürüyor hem de ihtiyaçları karşılıyor.

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Komandolar gündüz çocuklarla oynuyor gece nöbet tutuyor
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