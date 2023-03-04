Komandolardan gece asayiş, gündüz çocuklarla oyun

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde binlerce canın yitirildiği Malatya'da depremzedeler için harekete geçildi ve yaralar sarılmaya başlandı.
ÇADIR VE KONTEYNER KENTLERDE 265 BİN AİLE BARINIYOR
Malatya'da AFAD ve STK'ların desteği ile kurulan çadır ve konteyner kentlerde 265 bin aile barınıyor. Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde depremin izleri silinmeye çalışılıyor. Yeni yaşam alanlarının kurulması için sona gelindi.
GEÇE ASAYİŞ, GÜNDÜZ ÇOCUKLARLA OYUN&NBSP;
Sahada mücadele veren 41'inci Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçikler kent merkezi ve kırsalda bulunan mahallerde 7/24 nöbet tutuyor.
Kurulan çadırlarda depremzedelerle de sık sık bir araya gelen Mehmetçik, hem yüzleri güldürüyor hem de ihtiyaçları karşılıyor. TSK tarafından çocuklar için etkinlik alanları kuruldu ve zorlu süreçte yaşanan travmaların atlatılması için çalışmalar yapılıyor.