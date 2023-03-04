Komandolardan gece asayiş, gündüz çocuklarla oyun





GEÇE ASAYİŞ, GÜNDÜZ ÇOCUKLARLA OYUN&NBSP;

Sahada mücadele veren 41'inci Komando Tugayı'na bağlı Mehmetçikler kent merkezi ve kırsalda bulunan mahallerde 7/24 nöbet tutuyor.

Kurulan çadırlarda depremzedelerle de sık sık bir araya gelen Mehmetçik, hem yüzleri güldürüyor hem de ihtiyaçları karşılıyor. TSK tarafından çocuklar için etkinlik alanları kuruldu ve zorlu süreçte yaşanan travmaların atlatılması için çalışmalar yapılıyor.