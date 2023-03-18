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Giriş Tarihi: 18.3.2023 17:11 Son Güncelleme: 18.3.2023 17:37

Komandolardan yağmur önlemi

Asrın felaketinde Malatya’da görev yapan komandolar çadır ve aşevi kurarak depremzede vatandaşlara hizmet veriyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Komandolardan yağmur önlemi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde; Malatya'da görev yapan 41'inci Komando Tugayında görevli askerler, çadır kentte kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, komandolar yağışlara karşı çadır kentte tedbir almaya devam ediyor.

Öte yandan binlerce vatandaşın yemek ihtiyacını karşılayan Mehmetçik'in bügünkü menüsünde helva dağıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan sosyal medya mesajında "Mehmetçiğin elinden mis gibi helva..Deprem bölgesinde vatandaşlarımız için sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam eden Mehmetçik, Malatya'da vatandaşlarımıza helva ikram etti" ifadeleri kullanıldı.

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Komandolardan yağmur önlemi
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