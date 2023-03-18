Komandolardan yağmur önlemi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınlanan görüntülerde; Malatya'da görev yapan 41'inci Komando Tugayında görevli askerler, çadır kentte kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor, komandolar yağışlara karşı çadır kentte tedbir almaya devam ediyor.
Öte yandan binlerce vatandaşın yemek ihtiyacını karşılayan Mehmetçik'in bügünkü menüsünde helva dağıtıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan sosyal medya mesajında "Mehmetçiğin elinden mis gibi helva..Deprem bölgesinde vatandaşlarımız için sıcak yemek dağıtımına aralıksız devam eden Mehmetçik, Malatya'da vatandaşlarımıza helva ikram etti" ifadeleri kullanıldı.