Haberler Yaşam Haberleri Komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
Giriş Tarihi: 5.8.2024

Komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı

DHA
Komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
Antalya'da baş ağrısı ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılar tetkikler yapılırken felç olup komaya giren Görkem Ertürk'ün (32), beyin toplardamarlarının pıhtı ile tıkandığı tespit edildi. Nadir rastlanan rahatsızlık nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve kapalı yöntemle pıhtı alınma işlemi uygulanıp sağlığına kavuşan Ertürk, "Hayata yeniden döndüm" sözleriyle mutluluğunu ifade etti. Dr. Şennur Delibaş Katı, "Hastamıza Türkiye'de az uygulanan venöz trombektomi denen kapalı yöntemle toplardamardan pıhtı çıkarma işlemini uyguladık" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA