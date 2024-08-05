Komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı

Antalya'da baş ağrısı ve kas güçsüzlüğü şikayetiyle gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılar tetkikler yapılırken felç olup komaya giren Görkem Ertürk'ün (32), beyin toplardamarlarının pıhtı ile tıkandığı tespit edildi. Nadir rastlanan rahatsızlık nedeniyle ölümle burun buruna gelen ve kapalı yöntemle pıhtı alınma işlemi uygulanıp sağlığına kavuşan Ertürk, "Hayata yeniden döndüm" sözleriyle mutluluğunu ifade etti. Dr. Şennur Delibaş Katı, "Hastamıza Türkiye'de az uygulanan venöz trombektomi denen kapalı yöntemle toplardamardan pıhtı çıkarma işlemini uyguladık" dedi.