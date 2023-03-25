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Giriş Tarihi: 25.3.2023 11:03

Kombiyi çalıp hurdacıya sattı… 2’si de gözaltına alındı

İstanbul’da çaldığı kombiyi hurdacıya satan hırsız, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Hurdacı da gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kombiyi çalıp hurdacıya sattı… 2’si de gözaltına alındı

İstanbul'da bir kişi; Bağcılar İlçesi'ne bağlı Merkez Mahallesi'nde girdiği adresten kombi cihazını çaldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kısa süre içerisinde açık kimliğini tespit ettikleri H.A. isimli hırsızı yakaladı. H.A.'nın çaldığı kombiyi bin 800 liraya sattığı hurdacı M.Z. de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık, Evden Hırsızlık ve Otodan Hırsızlık" suçlarından toplamda 17 suç kaydı bulunan ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen H.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. M.Z. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kombiyi çalıp hurdacıya sattı… 2’si de gözaltına alındı
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