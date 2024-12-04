Komedi sevenler GAİN’de buluşuyor!

Mizah anlayışıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Doğu Demirkol, BKM Mutfak yapımı "Doğu" dizisiyle GAİN'de izleyicilerle buluşuyor! Üçüncü sezon tanıtımı yayınlanan dizide Doğu Demirkol başrolün yanı sıra yönetmenliği Cem Terbiyeli ile paylaşırken, senaryoyu ise Murat Özsoy ile birlikte kaleme alıyor. İlk iki sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin üçüncü sezonunda Demirkol'a Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tuncer, Banu Fatocan, Keremcem ve Ayşe Kırca gibi isimler eşlik ediyor.

"Doğu", komedyen olma hayalinin peşinden koşan Doğu'nun yaşadığı zorlukları ve hayatın getirdiği iniş çıkışları izleyiciye eğlenceli bir dille aktarıyor. Sahnedeki başarısına rağmen özel hayatında ailesiyle çatışan, maddi sıkıntılarla boğuşan Doğu, zengin kız arkadaşıyla arasındaki kültürel ve maddi farkların yarattığı sorunlarla da yüzleşiyor. Yaptığı işlerde peş peşe başarısız olsa da komedyen olma tutkusunu asla bırakmıyor ve izleyicilere içsel yolculuğunu esprili bir üslupla sunuyor. Çok sevilen dizinin üçüncü sezonunda Doğu, hayatındaki seçimleri sorgulamaya devam ederken kendini bazen ailesiyle hararetli tartışmalar içinde buluyor, bazen de zengin bir ailenin çocuğuna 'oyun abisi' olarak sabrını zorlayan komik durumlarla başa çıkmaya çalışıyor.

Tanıtım linki: https://www.youtube.com/watch?v=1jtpaVT5cGI&feature=youtu.be

Doğu Demirkol'un etkileyici performansı ve güçlü hikayesiyle "Doğu", üçüncü sezonuyla yakında sadece GAİN'de!



