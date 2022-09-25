Komiser, genç kızı önce taciz sonra darp etti

35 yaşındaki Oğuzhan Ş., İstanbul Sancaktepe'deki bir Polis Merkezi Amirliğinde komiser olarak görev yapıyordu. Genç komiser daha önceden tanıştığı 21 yaşındaki Sinem B. ile zaman zaman görüşüyordu. Polis merkezi yakınlarında ikamet eden genç kız, 25 Haziran günü sabah saatlerinde karakol önündeki bir bankamatikten para çekmek istedi.

KARAKOLDA TACİZ

Arkadaşı Sinem'i karakol önünde gören komiser, genç kızı arayarak içeri davet etti. Genç kız, para çektikten sonra karakola girdi. İddiaya göre komiser Oğuzhan, Sinem'i boş bir odaya götürerek önce genç kızı taciz etti ardından dudaklarından ısırarak yaraladı. Genç kız, Oğuzhan komisere karşı koyarak bağırmaya başladı. Bu duruma sinirlenen komiser, mağdur kızın boynunu sıkarak darp etmeye başladı.

İNKÂR ETTİ

Yaşadıkları sonrası karakoldan kaçarak uzaklaşan genç kız, önce hastaneye giderek rapor aldı ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sinem B.'nin ihbarı sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan komiser, yaşananları inkâr etti. Genç kıza borç para verdiğini ve yaşanmayan olayları anlatarak kendisine iftira attığını söyledi.

YARGILANACAK

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Oğuzhan Ş. hakkında, 'Basit yaralama ve basit cinsel saldırı' suçlarından dava açtı. Hazırlanan iddianamede, genç kızın içeri girdikten sonra karakolda kullanılmayan boş bir odaya Oğuzhan Ş. tarafından götürüldüğü anlatıldı. Komiser, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.