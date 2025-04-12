Komiser kaza kurbanı oldu

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Komiser Nazım Akkoyun'un (28) kullandığı otomobil, Gökçay Mesire Alanı mevkiinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra su kanalına düştü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkoyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz komiser memleketi Diyarbakır'da toprağa verilecek. Antalya'nın Demre ilçesinde elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü aynı zamanda Beymelek Belediyespor futbolcusu Emirhan Önen (17) hayatını kaybetti. Kayseri'de bir TIR ile Mehmet Karataş'ın (68) kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Karataş ile Fatma Karataş (60) öldü.