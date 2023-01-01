Komiser kazada şehit oldu

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Komiser Yunus Üstün'ün kullandığı otomobil, Bodrum'dan görevden dönerken, Milas ilçesi çıkışında kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Üstün, Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yanında bulunan diğer görevli komiser Ekrem Uyar şehit oldu. Komiser Uyar, Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit olan Uyar için taziye mesajı paylaştı.
Konya'dan Aksaray istikametine giden Nebi Tüzün'ün kullandığı otomobil, Akörenkışla Köyü kavşağından dönmek isteyen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tüzün ile yanındaki Yaşar Doğan hayatını kaybetti. Geçiş önceliği otomobilde olmasına rağmen yola çıkan TIR sürücüsü, kazadan sonra kaçtı.