Komiser yardımcısı amirini tutuklatmıştı!: Rüşvetçi amire jet dava!

Emniyet güçleri 3 Şubat günü, Gaziosmanpaşa'da denetleme yapıyordu. Sokağa çıkma yasağının olduğu gün, akşam saatlerinde ekipler 34 T.. plakalı bir aracı çevirdi. Yapılan kontrolde 29 yaşındaki şoför Adem K.'nin kullandığı aracın trafikten men edildiği, yolcu koltuğundaki arkadaşı Yasin Ş.'nin ise asker kaçağı olduğu belirlendi. Polisler Adem K.'nın üzerinde ise kullanım miktarı sınırında olan uyuşturucu madde ele geçirdi.

NE ARARSAN VAR: TRAFİKTEN MEN, ASKER KAÇAĞI, UYUŞTURUCU

Olayla ilgili ekipler tarafından durum tutanak altına alındı. Adem K. karakola götürülürken, Yasin Ş. ise Askeri İnzibata teslim edildi. Gaziosmanpaşa Polis merkezi amirliğine götürülen Adem K., tutanaklarla birlikte komiser Vehip C.'ye teslim edildi. İddiaya göre akşam saatlerinde Adem K.'nin eniştesi Osman E. polis merkezine geldi. Daha önceden tanıdıpı Komiser Vehip ile görüşen Osman E., bir süre sonra Adem K. ile polis merkezinden çıktı. Komiser yardımcısı Mustafa E., komiseri Vehip'e durumu sordu. Vehip C., yardımcısına çocuğu bıraktığını çünkü büyük balığı yakalamak istediğini söyledi. Tatmin edici bir cevap alamayan komiser yardımcısı, amirini sıralı amirlerine ihbar etti.

MADDİ MENFAAT KARŞILIĞI SUÇU GİZLİYECEKTİ

İhbar sonrası İstanbul Emniyetinde görevli bir amir Vehip C. ile ilgili iddialar sonrası merkeze gelerek inceleme yaptı. İncelemede, Adem K. ile ilgili tutulan tutanaklar ve uyuşturucu madde komiserin makam odasından çıktı. Kamera görüntüleri incelendiğinde ise, Osman E.'nin komiser tarafından kapıda karşılandığı, birlikte komiserin makam odasına girdikleri, bir süre sonra Osman'ın Adem'le birlikte çıktıkları görüldü. Vehip C.'nin maddi menfaat karşılığında Adem K.'yı bıraktığı iddia edildi.

TUTUKLANDI

Vehip C., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Vehip C., Osman E.'yi tanıdığını, akrabası için yanına geldiğini ve Adem'in uyuşturucuyu temin ettiği adamları yakalamak için iş birliğine ikna ettiğini ifade etti. Evrakları ise Pazartesi günü işleme koyacağını fakat komiser yardımcısı Mustafa'nın kendisine kötü not verdiğinden dolayı husumet duyduğu için olayı farklı anlattığını ileri sürdü. İfadesi ardından yakalanan Adem'in akrabasını polis merkezi kapsında karşılayan Vehip C.'nin maddi menfaat sonrası görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Birkaç gün sonra ise komiser tahliye edildi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça, Komiser U. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma, Suçluyu Kayırma, Rüşvet Vermek' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Adem K.'nin "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan gerçekleşen olaydaki tutanakları işleme koymadığı konusunda anlaştıkları, uyuşturucu maddenin şüpheli Vehip'in odasında bulunduğu, bu konuda herhangi bir Savcı talimatı alınmadığı, "Rüşvet alma ve verme" suçu kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen eylemlerin kamera kayırlarıyla sabir olduğu iddia edildi. Vehip U. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.