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Giriş Tarihi: 27.8.2022 18:06 Son Güncelleme: 27.8.2022 19:02

Komiser yardımcısı tartıştığı kız arkadaşı tarafından başından vurularak öldürüldü

İstanbul Sancaktepe’de komiser yardımcısı Sinan Aytığ(31), tartıştığı arkadaşı Aynur A.(35) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Aynur A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Komiser yardımcısı tartıştığı kız arkadaşı tarafından başından vurularak öldürüldü

Olay, Fatih Mahallesi Samandıra-Kartal Bağlantı yolunda saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Van'a tayin olan Çavuşbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Sinan Aytığ(31), arkadaşı Aynur A.(35) ile araç içerisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aynur A. yanında bulunan silahla Sinan Aytığ'ı başından vurdu. Aytığ, yaralanırken, Aynur A. silahı atarak olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aytığ'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisi ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, komiser yardımcı Sinan Aytığ'ın silahının belinde olduğunu, araç içinde ve dışında 2 adet boş kovan bulunduğunu tespit etti. Aytığ'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Aynur A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan hayatını kaybeden komiser yardımcısı Sinan Aytığ'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu yakın zamanda Van'a ataması yapıldığı öğrenildi.

CENAZE BİTLİS'E GÖTÜRÜLDÜ
Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Aytığ'ın cenazesi Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Aytığ'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Bitlis'e götürüldü.

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Komiser yardımcısı tartıştığı kız arkadaşı tarafından başından vurularak öldürüldü
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