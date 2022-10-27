Komiser yardımcısı yalanıyla yabancı uyrukluları dolandırdı

İstanbul Emniyeti, sosyal medya hesabında komiser yardımcısı rütbesinde üniformalı fotoğraf kullanıp kendini emniyet mensubu gibi tanıtarak yabancı uyruklu kişileri dolandırdığını belirlenen bir şüpheliyi, Şişli Feriköy'deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada polis üniforması ve telsiz ele geçirildi. Yabancı uyruklu kişileri, "İkamet izni çıkarıyorum" vaadiyle dolandıran şüpheli M.D.'nin yabancı uyruklu kişilere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile irtibatlı olduğunu söylediği öğrenildi. M.D.'nin çok sayıda yabancı uyruklu kişiden ikamet izinlerini çıkarma işlemlerine aracılık etme vaadiyle para aldığı öğrenildi. Isparta'da da aynı dolandırıcılık yöntemini kullandığı tespit edilen şüpheli "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanmak" suçundan adliyeye sevk edildi.