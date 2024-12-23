‘Komiserim’ diyerek dolandırdılar

Adana'da 69 yaşındaki G.A., cep telefonundan arayıp kendisini komiser olarak tanıtan dolandırıcıya yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve dövizini kaptırdı. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan G.A. adlı kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine G.A., eve gelen İ.D.'ye (16) 700 bin lira değerindeki 2 bilezik, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altın ile 1500 Euro'yu verdi. G.A., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan G.A. polise giderek şikâyetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şüpheli İ.D.'nin, aldığı para ve altınları suç ortağı G.E. (38) adlı kadına teslim ettiği belirlendi. G.E.'nin ise altınları kuyumcu A.D.'ye (42) giderek bozdurduğu belirlendi. Dolandırılan G.A.'yı, altınları bozduran G.E.'nin, 2021'de başka bir dolandırıcılık olayına karışıp tutuklanan ve 1 ay sonra cezaevinden tahliye edilen eşi A.E.'nin (40) aradığı saptandı. Harekete geçen ekipler, G.E., İ.D. ve altınları bozan kuyumcu A.D.'yi adreslerine yapılan eşzamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Evinde bulunmayan A.E.'nin ise yurtdışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., İ.D. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.