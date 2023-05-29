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Giriş Tarihi: 29.5.2023 14:43 Son Güncelleme: 29.5.2023 15:10

Seçim kurulu başkanından şık hareket

Nizip İlçe Seçim Başkanı Hakim Ömer Güven seçim çalışmalarında gösterdiği özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürünü plaketle ödüllendirdi.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Seçim kurulu başkanından şık hareket

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Jandarma ve Polis mensuplarına yönelik hareket içerikli sözler sarfedip tepki çekmişti. Nizip İlçe Seçim Kurulu Başkanından ise güvenlik görevlilerine yönelik şık bir hareket gerçekleştirdi.

Nizip İlçe Seçim Başkanı Hakim Ömer Güven seçim çalışmalarında gösterdiği özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürünü plaketle ödüllendirdi.

Hakim Güven, Komiser Nabi Can'ın hareketini duruşma salonunda taktir etti.

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Seçim kurulu başkanından şık hareket
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