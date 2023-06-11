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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Komple soydu gitti

Komple soydu gitti
Antalya'da bir apartmana giren hırsız, dairelerde kapı önüne bırakılan neredeyse tüm ayakkabıları çaldı. Çuvala koyduğu ayakkabıları yine çaldığı bebek arabasına yükleyip kayıplara karışan hırsızın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, apartman sakinlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamerasından eşkale göre şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayı anlatan apartman sakinlerinden Selma Köksoy, 5 çift ayakkabı çalındığını belirterek, "Çok kötü bir gündü. Akşam evdeydik, kameramız olmasına rağmen hırsız gelip komşumun ve bizim ayakkabılarımızı çalmış. Ardından alt kata inip yine kızımın bebek arabasını almış. Hep marka ayakkabıları almış. Komple soydu gitti bizi. Oğluma ayakkabılarını yeni almıştım. İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Hala olayın şokunu atlatamadım. Yakalanmasını istiyoruz. Bunu yapan her şeyi yapabilir. Allah'tan denk gelmedik, elinde bıçak gibi bir şey vardı" dedi.

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Komple soydu gitti
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