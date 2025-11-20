Haberler Yaşam Haberleri Kompresörle işkence yapılan çırak öldü
Giriş Tarihi: 20.11.2025

Kompresörle işkence yapılan çırak öldü

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde basınçlı hava kompresörüyle işkence yapıldığı iddiasıyla 5 gündür hastanede tedavi gören 15 yaşındaki Muhammed Kendirci yaşamını yitirdi, kalfa Habip Aksoy (20) tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kompresörle işkence yapılan çırak öldü

Şanlıurfa Bozova'da 14 Kasım'da iddiaya göre; hava kompresörüyle işkenceye maruz kalması sonucu iç organlarında hasar oluştuğu için 5 gündür tedavi gören Muhammed Kendirci (15) dün sabah hayatını kaybetti.

ŞAKAYDI
Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kalfa Habip Aksoy (20) tutuklandı. Aksoy ifadesinde, olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi.

VAHŞET!
Acılı baba Ahmet Kendirci ise "Bu bir vahşettir, bunu yapan en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye isyan etti. Bozova'ya getirilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kompresörle işkence yapılan çırak öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz