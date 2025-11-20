Kompresörle işkence yapılan çırak öldü

Şanlıurfa Bozova'da 14 Kasım'da iddiaya göre; hava kompresörüyle işkenceye maruz kalması sonucu iç organlarında hasar oluştuğu için 5 gündür tedavi gören Muhammed Kendirci (15) dün sabah hayatını kaybetti.

ŞAKAYDI

Gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kalfa Habip Aksoy (20) tutuklandı. Aksoy ifadesinde, olayı şaka amaçlı yaptığını söyledi.

VAHŞET!

Acılı baba Ahmet Kendirci ise "Bu bir vahşettir, bunu yapan en ağır şekilde cezalandırılmalıdır" diye isyan etti. Bozova'ya getirilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.