Komşu Anne adayları eğitiliyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "Komşu Anne" projesi, çocukların güvenli bir ortamda bakımının sağlanmasını ve çalışan annelere destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında görev alacak "komşu anneler", MEB'in Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlediği çocuk bakım eğitimlerinden geçerek sertifika sahibi oluyor. MEB'in düzenlediği eğitimde ise çocuk gelişimi ve bakımı konusunda geniş bir içerik sunuluyor. Komşu anneler, aldıkları bu eğitimle hem çocukların gelişim süreçlerine bilinçli şekilde katkı sunacak hem de ailelerin güvenilir destekçisi olacak. Eğitimler kurs türüne göre farklı sürelerde uygulanıyor. 0–3 yaş ve 3–6 yaş çocuk bakıcılığı kursları 192 saat, genel "çocuk bakıcısı" eğitimi 364 saat, daha kapsamlı olan "çocuk bakım elemanı" programı ise 936 saatten başlayarak 1.288 saate kadar çıkabiliyor.