Komşu göçmenleri geri itti 38’i kurtarıldı, 4’ü öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırlarındaki Dipburun açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, iki lastik bottaki 38 yabancı uyrukluyu kurtardı. 4 göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Liberya uyruklu İbrahim Camara, "Yunanistan askeri, polisi bizi durdurdu. Telefonlarımızı, eşyalarımızı alıp dövdüler. Sonra bizi bilmediğimiz yere götürdüler. Küçük bir bota 25 kişi bıraktılar, hepsi denize düştü" ifadelerini kullandı.