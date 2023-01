Komşu kadının silahlı saldırısında öldü

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde, komşusu Sonay A. tarafından tabanca ile vurulan Mehmet Can (22), hayatını kaybetti. Olay dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle, Kululu Caddesi'nde meydana geldi. Komşu olan Mehmet Can ile Sonay A., henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Evli olan Sonay A., evden getirdiği tabanca ile Mehmet Can'a sokakta kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Can, kaldırıldığı Entegre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sonay A., polis ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.