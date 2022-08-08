Komşu kadınların kavgası kamerada: Ölümle tehdit ediyor, oğlum bahçeye çıkamıyor

Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile dertte. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.
Tamer'in 10 yaşındaki oğlu bahçede oynarken komşusu A.D. ona önce soğuk su döktü bir daha orada oynarsa kaynar su dökmekle tehdit etti. Birkaç gün sonra aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken bu kez dev bir çiçek saksısını çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.
"KAFAMI TUTUP YERLERE VURDU"
O anlar SABAH'a anlatan Züleyha Tamer; "Ben konuşmak istedim o bir anda saldırdı. Hemen üzerime çıktı, elindeki telefonla kafama vurdu. Kafamı tutup yerlere vurdu. Dakikalarca beni darp etti. Şimdi öldürmekle tehdit ediyor. Oğlumun yanında bana seni de oğlunu da öldüreceğim dedi. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor. Bu siteyi onların güvenliği için almıştım. Şimdi ölümle tehdit ediliyoruz. Ben şikayetçi oldum o da bana kolyemi aldı demiş. Beni darp ederken düşmüş kendisi almış. Komşularım gelmese beni öldürecekti ağzım yüzüm kan içinde kaldı. Hastaneye gittim, 8 saat sürdü tedavim." ifadelerini kullandı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Öte yandan kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. A.D. komşusu Züleyha Tamer'i yer yatırıp kafasını dakikalarca vuruyor. Telefonla kafasına vurup darp ediyor.