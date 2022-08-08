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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:12

Komşu kadınların kavgası kamerada: Ölümle tehdit ediyor, oğlum bahçeye çıkamıyor

İstanbul Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer yan bloktaki komşusu yine 2 çocuk annesi tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Züleyha Tamer tedavisinin ardından evine geldi. SABAH'a konuşan Tamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Bende karşılaştığımda sordum. Biranda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı. Şikayetçi oldum hiçbir gelişme olmadı. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" diyerek yardım istedi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Komşu kadınların kavgası kamerada: Ölümle tehdit ediyor, oğlum bahçeye çıkamıyor

Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile dertte. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

Tamer'in 10 yaşındaki oğlu bahçede oynarken komşusu A.D. ona önce soğuk su döktü bir daha orada oynarsa kaynar su dökmekle tehdit etti. Birkaç gün sonra aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken bu kez dev bir çiçek saksısını çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.

Durumu annesine anlattı. Anne Züleyha Tamer yine birkaç gün sonra çöp atma sırasında komşusu A.D. ile karşılaşınca olayı anlattı. Çocuğun başına saksı gelse ölürdü dedi. Bu lafın üzerine komşu A.D. bir anda saldırıya geçti. Yüzde 50 engelli olan Tamer'i yere yatırıp defalarca vurdu.

"KAFAMI TUTUP YERLERE VURDU"

O anlar SABAH'a anlatan Züleyha Tamer; "Ben konuşmak istedim o bir anda saldırdı. Hemen üzerime çıktı, elindeki telefonla kafama vurdu. Kafamı tutup yerlere vurdu. Dakikalarca beni darp etti. Şimdi öldürmekle tehdit ediyor. Oğlumun yanında bana seni de oğlunu da öldüreceğim dedi. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor. Bu siteyi onların güvenliği için almıştım. Şimdi ölümle tehdit ediliyoruz. Ben şikayetçi oldum o da bana kolyemi aldı demiş. Beni darp ederken düşmüş kendisi almış. Komşularım gelmese beni öldürecekti ağzım yüzüm kan içinde kaldı. Hastaneye gittim, 8 saat sürdü tedavim." ifadelerini kullandı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan kavga anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. A.D. komşusu Züleyha Tamer'i yer yatırıp kafasını dakikalarca vuruyor. Telefonla kafasına vurup darp ediyor.

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Komşu kadınların kavgası kamerada: Ölümle tehdit ediyor, oğlum bahçeye çıkamıyor
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