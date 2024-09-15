Komşu katiline 15 yıl hapis

Konya'da 14 ay önce, aynı apartmanda oturduğu üst kat komşusu Metin Kurum'u (49) demir sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren İbrahim İlbay'ın (34), müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme katil zanlısına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi. Karara isyan eden acılı eş Gülay Kurum (56), "Olaydan iki gün önce bizi ölümle tehdit etti. Bunun üzerine eşimle birlikte karakola giderek şikayette bulunduk. Karakoldan aranınca sinirlenmiş, bahçedeki kameriyemizi yıkmış. Pazardan gelir gelmez demir sopa ve bıçakla eşime saldırdı. Bunu yapacakları belliydi. Bir de ödül gibi bir ceza verildi" dedi.