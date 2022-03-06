Komşu kavgası kanlı bitti: 2 ölü

MERSİN'İN Erdemli ilçesine bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Duruel ile husumetli olduğu Ali Öngel arasında, önceki akşam mahalle camisinin önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Duruel, yanında bulunan av tüfeği ile Öngel'e üç el ateş etti. Silah sesini duyanlar olay yerine koşarken, Mahmut Duruel, bu kez tüfeği kendi başına dayayarak, intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Duruel ve Öngel, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede öldü.