Komşu kavgası şantaj davasına döndü

İstanbul Çekmeköy'de iki komşu arasında yaşanan anlaşmazlık, şantaj ve tehdit iddialarıyla yargıya taşındı. İddiaya göre Gül Ç., komşusu Öznur K.'ye "Senin geceleri nereye gittiğini biliyorum" sözünden sonra kinlendi. Apartman kameralarından Öznur K.'nin kendi arabasından indiği anları sanki başka bir arabadan iniyormuş gibi göstererek kadını eşini aldattığı iddiasıyla suçladı ve para talep etti. Daha sonra da Öznur K.'nin kapısına "Dinlemek istediğin şeyler olacak" yazılı bir not bıraktı. Öznur K. ve eşi, tehdit ve şantaj nedeniyle şikâyetçi oldu.

Mağdur kadın, komşusunun eşine asılsız ithamlarda bulunarak şantaj yaptığını ve notla gözdağı verdiğini belirtti. Şüpheli Gül Ç. ise sadece apartman kamerasındaki görüntüyü manipüle ederek gönderdiğini kabul etti, ancak notu kendisinin yazmadığını savundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı "tehdit" ve "şantaj" suçlarından soruşturma başlattı. Gül Ç.'nin yazı örnekleri alınarak kapıya bırakılan notla grafolojik incelemeye tabi tutulacak.