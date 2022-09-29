Komşu kavgasında kan aktı: 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayır mahallesinde ikamet eden Halil G. ile karşı komşusu Ekrem Tilhat arasında devam eden husumet silahlı kavgaya dönüştü. Öfkelenen Halil G., karşı komşusuna ve yanındakilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Ekrem Tilhat ile birlikte 9 yaşındaki M.K, 28 yaşındaki S.K ve 63 yaşındaki M.K yaralandı.

Diğer komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile beraber Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılan yaralılardan Ekrem Tilhat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının durumlarının ise iyi olduğu öğrenilirken, Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan saldırgan Halil G'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.