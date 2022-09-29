Haberler Yaşam Haberleri Komşu kavgasında kan aktı: 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 29.9.2022 11:40 Son Güncelleme: 29.9.2022 11:46

Komşu kavgasında kan aktı: 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Bursa’da aralarında anlaşmazlık olduğu ileri sürülen 53 yaşındaki Halil G. ile karşı komşusu 30 yaşındaki Ekrem Tilhat arasında çıkan tartışmada kan aktı. Halil G. elindeki tüfekle karşı komşusuna ve yanındakilere kurşun yağdırdı. Olayda 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi ise yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Komşu kavgasında kan aktı: 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Çayır mahallesinde ikamet eden Halil G. ile karşı komşusu Ekrem Tilhat arasında devam eden husumet silahlı kavgaya dönüştü. Öfkelenen Halil G., karşı komşusuna ve yanındakilere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle Ekrem Tilhat ile birlikte 9 yaşındaki M.K, 28 yaşındaki S.K ve 63 yaşındaki M.K yaralandı.

Diğer komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile beraber Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılan yaralılardan Ekrem Tilhat kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının durumlarının ise iyi olduğu öğrenilirken, Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan saldırgan Halil G'nin ise sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Komşu kavgasında kan aktı: 1 kişi öldü, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı
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