Komşu kavgasında karar açıklandı: 7 kez bıçaklamıştı!

İstanbul, Beylidüzü'nde 23 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda sanık Ateş Barshan babası ile kavga eden komşusu Eyüp Soner Şentürk'ü 7 kez bıçaklayarak yaraladı. Tutuklu sanık Ateş Barshan hakkında karar açıklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Soner Şentürk'ün Beylikdüzü'nde bir sitede ikamet ettiği, sanık Ateş Barshan da ailesi ile birlikte müştekinin evinin üst katında oturduğu belirtilmişti. Olay tarihinde sanığın babası ile müşteki arasında bir kavganın olduğu, bunun sonucunda sanığın babasının yaralandığının sanık tarafından öne sürüldüğü anlatılan iddianamede, UYAP'ta bu kavgaya ilişkin bir kayda rastlanmadığı aktarılmıştı. Hazırlanan iddianamede kavgadan sonra sanığın sitedeki kamelyada oturduğu bir sırada müştekinin ve eşinin yürüdüğü, sanığın kamelyadan çıkarak çalıların arasından ilerleyerek, müştekinin ev eşinin karşısına çıktığı ifade edilen iddianamede, sanığın müştekiye "sen kim oluyorsun da babama vuruyorsun, seni öldüreceğim" diyerek, elindeki bıçakla müştekinin vücuduna 7 kez sapladığı belirtildi. Sanığın yere yığılan müştekiyi bıçaklamaya devam etmek istediği ancak müştekinin eşinin araya girerek engel olması nedeniyle eylemine devam edemediği aktarılan iddianamede, olayda müştekinin hayati tehlike geçirdiği bildirildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Ateş Barshan hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ateş Barshan cezaevinden getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık Barshan'ın avukatı müvekkilinin babasına karşı yapılan eylemden dolayı öfke ve kızgınlık nedeni ile bir kaç saat sonra eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

"PİŞMANIM, ÖLDÜRMEK AMACI İLE HAREKET ETMEDİM"

Sanık Barshan ise savunmasında "Olaydan dolayı çok üzgünüm ve pişmanım. Tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Olay sırasında üzerime gelmemesi için bıçağı elimde tutuyordum. Öldürmek amaç ve kastı ile hareket etmedim. Yere düştükten sonra da vurmadım, olay yerinden ayrılırken de 112'e haber verdim" dedi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Ateş Barshan'ı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet sanığın eylemini hâksiz tahrik altında gerçekleştiği için cezasının 9 yıla indirilmesine ardından da sanığa takdiri indirim uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.