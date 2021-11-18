Komşu kavgasında silah ve bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Şehit Duran Mahallesi'nde meydana gelen olayda aynı sokakta oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında komşusu tarafından Hüseyin A. (53) bıçakla göğsünden yakını ise bacağından yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralı Hüseyin A. ambulansa taşındığı sırada yanında olan kızı, elini tutarak, "Yanındayım baba" diyerek gözyaşı döktü.

Kavgaya karıştığı öne sürülen R.Ç. ve yaşı küçük oğlu ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.