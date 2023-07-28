Haberler Yaşam Haberleri Komşu kavgasını ayırmak isterken öldü
Giriş Tarihi: 28.7.2023 13:53 Son Güncelleme: 28.7.2023 14:07

Komşu kavgasını ayırmak isterken öldü

İzmir’de komşu kavgasını ayırmak isteyen Şerafettin Yüce, 14 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili şüpheliler S.K. ile cinayeti işleyen ağabeyi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Komşu kavgasını ayırmak isterken öldü

İzmir'in Karabağlar Mahallesi 5756/1 Sokak'ta Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, kiracısı ile komşusunun tartışmasına ev sahibi S.K.'nın da dahil olmasıyla arbede çıktı.

Olayın büyümesiyle diğer komşulardan Şerafettin Yüce de tarafları ayırma amacıyla arbedeye dahil oldu. Kavga esnasında ev sahibi S.K.'nın ağabeyi İ.K., evden aldığı bıçakla kavgayı ayırmak için araya giren Yüce'ye saldırdı.

Yüce aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, gürültü üzerine diğer komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 14 yerinden bıçaklandığı belirlenen Yüce, özel bir hastaneye kaldırdı. Şerafettin Yüce, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaya karıştığı belirlenen ve polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi S.K. ve ağabeyi İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

İzmir Dikili’de zabıta müdüründen esnafa yumruk
Değişim ekibinde büyük çatlak! Kılıçdaroğlu uyardı Özgür Özel çark etti
Hiç kimse seninle kıyaslanamaz
CHP, FETÖ’ye teslim olurken neredeydiniz?
Son dakika: Yunanistan’daki yangınlar kontrolden çıktı! Askeri mühimmat deposunda patlama
Yunan basınında Dedeağaç Limanı iddiası: ABD'den sonra şimdi de Fransa
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Umarım CHP bölünmez
Son dakika haberleri: Beşiktaş, Avrupa mesaisine avantajlı başladı! Kara Kartal, Tirana’yı 3 golle yendi…
Pensilyanya'da büyük panik! FETÖ'cülerden peş peşe itiraflar...
ARKADAŞINA GÖNDER
Komşu kavgasını ayırmak isterken öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA