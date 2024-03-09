Komşu tokatı! Yurt dışından uygun fiyata araç getiriyorum dedi, milyonlarca lira dolandırdı

Sülün Osman'a bile şapka çıkartacak olay İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. İddiaya göre medikal sektöründe faaliyet gösteren M.E., 2022 Eylül ayında oturduğu sitenin sosyal tesislerinde arkadaşlarının aracılığıyla Berke M. ile tanıştı. Berke M. ile kısa sürede arkadaş olan M.E. site dışında da arkadaşlığını sürdürdü.
ANNESİNİ BASIN MÜŞAVİRİ OLARAK TANITTI
İddiaya göre bir yemek sırasında Berke M. annesi Nilgün M.'nin bir kamu kuruluşunda basın müşaviri olduğunu, kendisinin de annesinden kaynaklı çok geniş bir çevresinin olduğundan bahsetti. Sohbetten etkilenen M.E. ortak iş yapabileceklerini düşünerek kısa bir süre sonra anne Nilgün M. ile tanıştı.
"ANNEM ARACILIĞIYLA LÜKS ARAÇ GETİRECEĞİZ"
Aralık ayında bir kafede M.E. ile bir araya gelen Berke M., sohbet sırasında yakın zamanda annesi aracılığıyla ülkeye 50 adet lüks araç girişinin gerçekleşeceğini, bunlardan sadece 43'ünü koruma müdürü olarak tanıttığı Latif Ç. ile satın alacaklarını, 7 adetinin ise henüz satılmadığını söyledi.
"7 ARAÇ KALDI YABANCIYA GİTMESİN"
"Araçlar gelsin bakarız" diyen M.E. ile bir hafta sonra tekrar buluşan Berke M, Latif Ç. ile birlikte araçları piyasa değerinin çok altında satın alacaklarını ve yabancı birinin almasını istemediklerini iddia ederek M.E.'den 7 araç için 700 bin lira kaparo istedi.
BİR ARACI TESLİM ETTİLER
Karlı bir yatırım olduğunu düşünen M.E., Berke M.'nin hesabına 700 bin lira gönderdi. Bir ay sonra ilk aracın geldiğini ve teslimat yapılabileceğini söyleyen Berke M., M.E. ile lüks bir bayide bir araya geldi. Bayiye geri kalan ödemeyi yapan M.E. aracı teslim aldı.
21 MİLYON AKTARDI
M.E.'nin güvenini kazanan Berke M. iki hafta sonra komşusu M.E.'yi arayarak geri kalan araçların yakın zamanda Türkiye'ye giriş yapacağını fiyatları sabitlemek için ödemenin yapılması gerektiğini söyledi. İlk aracın kendisine teslim edilmesi nedeniyle Berke M.'ye güven duyan M.E., 2 milyon 600 bin lirayı Berke M'nin hesabına, 18 Milyon 500 bin lirayı ise Latif Ç.'nin hesabına aktardı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Araçların teslim tarihlerinin gelmesine rağmen bir türlü araçlarını teslim alamayan M.E., dolandırıldığını anlayarak Berke M., anne Nilgün M. ve Latif Ç. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
DÜĞÜN ORGANİZATÖRÜ ÇIKTI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berke M.'nin düğün organizatörü, annesinin emekli memur, Latif Ç.'nin ise sporcu antrenörü olduğu belirlendi. Berke M. ve anne Nilgün M.'nin M.E. ile aynı sitede bile oturmadığı ortaya çıkarken, dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Berke M. ve Latif Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Nilgün M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.