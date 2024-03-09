Komşu tokatı! Yurt dışından uygun fiyata araç getiriyorum dedi, milyonlarca lira dolandırdı

Sülün Osman'a bile şapka çıkartacak olay İstanbul Eyüp Sultan'da meydana geldi. İddiaya göre medikal sektöründe faaliyet gösteren M.E., 2022 Eylül ayında oturduğu sitenin sosyal tesislerinde arkadaşlarının aracılığıyla Berke M. ile tanıştı. Berke M. ile kısa sürede arkadaş olan M.E. site dışında da arkadaşlığını sürdürdü.

ANNESİNİ BASIN MÜŞAVİRİ OLARAK TANITTI

İddiaya göre bir yemek sırasında Berke M. annesi Nilgün M.'nin bir kamu kuruluşunda basın müşaviri olduğunu, kendisinin de annesinden kaynaklı çok geniş bir çevresinin olduğundan bahsetti. Sohbetten etkilenen M.E. ortak iş yapabileceklerini düşünerek kısa bir süre sonra anne Nilgün M. ile tanıştı.