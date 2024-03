Komşu tokatı! Yurt dışından uygun fiyata araç getiriyorum dedi, milyonlarca lira dolandırdı

"7 ARAÇ KALDI YABANCIYA GİTMESİN"

"Araçlar gelsin bakarız" diyen M.E. ile bir hafta sonra tekrar buluşan Berke M, Latif Ç. ile birlikte araçları piyasa değerinin çok altında satın alacaklarını ve yabancı birinin almasını istemediklerini iddia ederek M.E.'den 7 araç için 700 bin lira kaparo istedi.

BİR ARACI TESLİM ETTİLER

Karlı bir yatırım olduğunu düşünen M.E., Berke M.'nin hesabına 700 bin lira gönderdi. Bir ay sonra ilk aracın geldiğini ve teslimat yapılabileceğini söyleyen Berke M., M.E. ile lüks bir bayide bir araya geldi. Bayiye geri kalan ödemeyi yapan M.E. aracı teslim aldı.