Komşuda Atatürk rekoru! Yerli ve yabancı turistlerin yeni gözde rotası Ata’nın Evi oldu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında hayata gözlerini açtığı ve babası Ali Rıza Efendi'nin vefatına kadar yaşadığı Selanik'teki "Atatürk Evi Müzesi" 2023 yılı itibariyle ağırladığı 150 bin ziyaretçi sayısıyla ülkede rekor kırdı.

Dönemin Selanik Belediyesi tarafından Türkiye'nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle Mustafa Kemal Paşa'ya hediye edilen ve zamana meydana okuyan yapı, 2010 yılında başlatılan çalışmalarla çağdaş bir müze kimliği kazandı.

100'ÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE ÖZEL ZİYARET

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne özel Selanik'te bulunan Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti. Ziyarette Çankırı'ya Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik eşlik etti. Çankırı burada yaptığı açıklamada hem Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümüne sayılı günler kala hem de Ege'nin incisi İzmir'in kurtuluşunun onurunu bu ziyaretle taçlandırmış olduklarını belirtti. Çankırı, "Coşkumuzu, heyecanımızı tarif edecek doğru tanım yok. 100'üncü yılda burada olmak gurur verici. Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana dünyanın neresinde olursa olsun tarihi camilerin, kalelerin, sarayların ve köşklerin aslına uygun restore edilerek günümüze kazandırılması gurur verici. Atatürk Evi Müzesi de bunlardan birisi. Biliyorsunuz ki son olarak burada yine dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'in nezdinde 3 yıllık süren bir çalışma olmuştu. Burası aslında bizim kuruluş ve kurtuluşumuzun başlangıç noktası. Dolayısı ile buraya gözümüz gibi bakıyoruz. Bakmaya da devam edeceğiz. Yakın zamanda da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) çerçevesinde yeniden bir restorasyon çalışması başlatılacak. Çünkü Atatürk bir tane ve hepimizin Atası. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin kırmızı çizgisi ve tek ortak bileşeni var ise bu da ulu önderimizdir. Aldığımız bilgilere göre de ülkede bu yıl 150 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmiş. Atatürk gibi bir dünya liderini merak edenler, okuyanlar ve Atatürk'ün misyonu ve vizyonuyla gelecek yüzyıllara bakanlar artık bunu kendine şiar edinmiş vaziyette. Ne mutlu bizlere ki böyle bir kahramana sahibiz. En önemli görevimiz de onu yaşatmak ve değer yargılarına sahip çıkmak" dedi.

BEYOĞLU BELEDİYESİ KORUMA ALTINA ALDI

Çankırı ayrıca evin bahçesindeki Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiği rivayet edilen tarihi nar ağacının da tarihi ve kültürel değeri nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından koruma altına alındığını belirtti.

TÜRK KADINLARI ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan AK Partili Çankırı ziyaretçiler için açılan anı defterini imzalayarak şu ifadelere yer verdi: "Bundan beş gün evvel zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi İzmir'in kurtuluşunun 101. Yıl dönümünü heyecan ve gurur ile yâd ettik. Tüm yokluk, yoksulluk ve zorluklara rağmen 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz harekâtı sonucu 9 Eylül 1922 tarihinde özgür kıldığınız, önderliğinizde yapılan hukuki düzenlemeler ışığında 5 Aralık 1934 tarihinde "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı" veren yasanın kabulü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek kadın Meclis İdari Amiri unvanına sahip olmanın onurunu yaşamaktayım. Türk kadını için açtığınız yol ve çizdiğiniz ufuk için bir kez daha şükran ve minnettarlığımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun!"