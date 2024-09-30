Komşudan garip savunma: Kendi bıçağının üzerine düştü

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fatih Yalçınkaya (40), mahallede uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen komşusu Orhan Boyan'ı (37) defalarca uyardı. Çok sayıda kaydı olan Orhan Boyan, uyarıları dikkate almadı. Geçen Cuma günü, Fatih Yalçınkaya ve Orhan Boyan arasında bu nedenden dolayı tartışm çıktı. Bu sırada Fatih Yalçınkaya, Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Boyan, kaldırıldığı hastanede öldü. İfadesinde, "Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek yaralandı. Ben bıçaklamadım" diyen Yalçınkaya tutuklandı.