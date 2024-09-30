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Giriş Tarihi: 1.10.2024

Komşudan garip savunma: Kendi bıçağının üzerine düştü

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Komşudan garip savunma: Kendi bıçağının üzerine düştü
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fatih Yalçınkaya (40), mahallede uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen komşusu Orhan Boyan'ı (37) defalarca uyardı. Çok sayıda kaydı olan Orhan Boyan, uyarıları dikkate almadı. Geçen Cuma günü, Fatih Yalçınkaya ve Orhan Boyan arasında bu nedenden dolayı tartışm çıktı. Bu sırada Fatih Yalçınkaya, Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Boyan, kaldırıldığı hastanede öldü. İfadesinde, "Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek yaralandı. Ben bıçaklamadım" diyen Yalçınkaya tutuklandı.
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Komşudan garip savunma: Kendi bıçağının üzerine düştü
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