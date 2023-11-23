Komşudan gürültü katliamı

Ankara'da 72 yaşındaki Tahsin Ünsür, üst kattaki komşularına pompalı silahla ateş açarak 2'si çocuk 5 kişiyi öldürdü. Tahsin Ünsür'ün, gürültü yapan çocuklar nedeniyle komşu aileyle sık sık tartıştığı, sürekli çöp biriktirdikleri için eşinin mikrop kapıp ölmesine neden oldukları iddiasıyla komşularına kin beslediği öne sürüldü. Ünsür, önceki gece saat 23.45 sıralarında üst komşusuna giderek gürültü yapan çocuklar nedeniyle rahatsızlığını dile getirdi.Ancak iki taraf arasında yaşanan tartışma büyüyünce Tahsin Ü. evinden aldığı pompalı tüfekle komşularına kurşun yağdırdı. Saçmaların isabet ettiği babaanne Behiye Turgut (71), baba Hamdi Turgut (41), anne Sunay Turgut (40) ve çocukları Mustafa Turgut (13) ile Ceyda Turgut (11) hayatını kaybetti, 3 yaşındaki engelli çocuk ise yara almadan kurtuldu.Polis tarafından bina merdivenlerinde otururken bulunan Tahsin Ünsür, kelepçelenerek suç aleti silahla birlikte emniyete götürüldü. Komşu katili adamın, üst komşularının çöp biriktirmesi nedeniyle sürekli kavga çıkardığı, eşinin çöplerden yayılan mikroplar nedeniyle hastalanarak vefat ettiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Komşularına sürekli, "Sizi öldüreceğim" diye tehditlerde de bulunduğu belirtilen Tahsin Ünsür tutuklanarak cezaevine konuldu. Turgut ailesinin cenazeleri Ayaş'ın Oltan Köyü'nde toprağa verildi. Ailenin hayatta kalan engelli çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet koruması altına alındı.