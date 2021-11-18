Komşular arasında taşlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Daha sonra bıçakla birbirlerine saldırdılar. Saldırı sonucunda ismi öğrenilemeyen bir kişi ve Hüseyin A. yaralandı. İsmi öğrenilemeyen kişi ayakta tedavi edilirken göğsünden bıçaklanan Hüseyin A. sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüseyin A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.