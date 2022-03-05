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Giriş Tarihi: 5.3.2022 23:32 Son Güncelleme: 5.3.2022 23:33

Komşular arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü

DURHASAN ŞAHİN
Komşular arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü

Mersin’in Erdemli ilçesinde tartıştığı komşusunu tüfekle öldüren şahıs daha sonra da kendi başına sıkarak intihar etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında İlçeye bağlı Tömük Cumhuriyet Mahallesi, Yeşildere yolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Camii'nin yanında meydana geldi.

İddiaya göre, komşu olan Mahmut Duruel ile Ali Öngel arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Duruel, yanında getirdiği av tüfeği ile Ali Öngel'e üç el ateş etti. Silah sesini duyanlar olay yerine giderken Duruel tüfekle bu kez de kendi başına ateş etti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından alınan 2 ağır yaralı da İlçe devlet hastanesine kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Her iki tarafın yakınlarının hastaneye toplanması nedeniyle polis geniş güvenlik önlemi aldı, hastaneye gelen tüm araçları da tek tek kontrol etti.

Cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

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Komşular arasındaki tartışma kanlı bitti: 2 ölü
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