Komşuların bitmeyen kavgasına Özel Harekat müdahale etti

Merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde oturan iki dünür arasında çocuklarının boşanma aşamasında olması nedeniyle husumet başladı. Bu husumet dün taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesi sonucu iki taraf yatıştırıldı. Taraflar bugün yine karşı karşıya geldi. Bu sefer silahların kullanılması üzerine olay yerine Özel Harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yoldan geçmekte olan Halime İnci isimli bir kadın saçmaların isabet etmesi sorucu yaralandı. Vücuduna taş isabet bir çocuk da yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

Tarafların polisin ikazına rağmen saldırılarına devam etmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Ekipler silah kullandığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Öte yandan olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.