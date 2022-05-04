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Giriş Tarihi: 4.5.2022 20:07 Son Güncelleme: 4.5.2022 20:41

Komşuların bitmeyen kavgasına Özel Harekat müdahale etti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Komşuların bitmeyen kavgasına Özel Harekat müdahale etti

Konya’da iki aile arasında dünden beri süre gelen taşlı-sopalı kavgada bugün silahlar konuştu. Çıkan kavgada yoldan geçen bir kadın silahla vurulurken, 1 çocuk da başına taş isabet etmesi sonucu yaralandı. Kavgaya Özel Harekat ve çevik kuvvet ekipleri de müdahale etti.

Merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Heper Sokak üzerinde oturan iki dünür arasında çocuklarının boşanma aşamasında olması nedeniyle husumet başladı. Bu husumet dün taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesi sonucu iki taraf yatıştırıldı. Taraflar bugün yine karşı karşıya geldi. Bu sefer silahların kullanılması üzerine olay yerine Özel Harekat, çevik kuvvet ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Açılan ateş sonucu yoldan geçmekte olan Halime İnci isimli bir kadın saçmaların isabet etmesi sorucu yaralandı. Vücuduna taş isabet bir çocuk da yaralanıp, hastaneye kaldırıldı.

Tarafların polisin ikazına rağmen saldırılarına devam etmesi üzerine polis ekipleri müdahale etti. Ekipler silah kullandığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Öte yandan olay yerinde bir adet pompalı tüfek ele geçirildi.

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Komşuların bitmeyen kavgasına Özel Harekat müdahale etti
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