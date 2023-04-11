Komşularına kabus yaşatan kadın geri döndü !

Olay, Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan İran uyruklu A.Y., komşularına kabus yaşatmaya devam ediyor. Geçen yıl aralık ayında da komşularının daire duvarlarına çeşitli tehdit sözleri yazıp aynı zamanda dışkı sürdüğü daire kapılarının önünde ateş yakarak çöplerini atan A.Y., Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma çerçevesinde 'kişilerin huzur ve sükununu bozma', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından sınır dışı edilmişti.

Alanya'ya dönen A.Y. aynı eylemlerine devam etti. Aklı dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen A.Y. kapılara dışkısını sürüp idrarını da merdivenlere döktü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tepkilere neden oldu.