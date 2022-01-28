Komşularının ilacı için 12 kilometre yürüdüler

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı Hüseyinli köyünde yaşayan böbrek hastası Mahmut Karaman'ın (78) ilacı bitince ağrıları arttı. Karaman'ın ilacını göndermelerini istediği eczane, İl Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Özel idare ekipleri kar kalınlığının 3 metreye yaklaştığı Hüseyinli köyü Yüksekova mezrasına ancak ulaşabildi. Ağrıları artan yaşlı adamın yardımına yakınları ve komşuları yetişti. Mehmet Toprak ve arkadaşları karda batmamak için ayaklarına taktıkları hedik ile 4 saatlik yürüyüşün ardından 6 kilometre uzaklıktaki Yüksekova mezrasına ulaşıp ilacı aldılar. Toplam 8 saatlik yürüyüşün ardından Mahmut Karaman'a ilaçları teslim edildi.