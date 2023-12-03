Komşuluk husumeti ‘haksız tahrik’ sayılmadı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 9 Ağustos 2022'de Umur Güler(40) ve ailesini ziyarete giden Koray Uğur(39) ile oturdukları apartmanın çıkışında kavga yaşandı. Güler, komşusu Koray Uğur'u 9 bıçak darbesiyle öldürdü. "Kasten öldürme" suçundan Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Umur Güler, komşusunun üzerinde silah taşıdığını düşünerek bıçağı salladığını öne sürdü. Güler, Uğur'un ailesini küfrettiğini iddia ederek bıçağı kaç kez salladığını hatırlamadığını da söyledi.Hakimin, 'Neden ekmek bıçağıyla dışarı çıktın' sorusuna katil zanlısı, "Annem 'ekmek bıçağını al, bileyle' dedi" şeklinde yanıtladı. Mahkeme, Umut Güler'e takdiri indirim maddeleri uygulanmadan müebbet hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, komşuluk ilişkilerinden kaynaklı huzursuzlukların haksız tahrik uygulanmasında yeterli olmadığı aktarıldı.