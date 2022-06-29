Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Komşum Bir Ajan nerede çekildi, konusu ne?

Komşum Bir Ajan filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Greg Mottola'nın yönetmenliğini üstlendiği film, yaz akşamında izleyicilerin karşısında olacak. Komedi sahneleriyle birçoklarının dikkatini çekmekte. Vatandaşlar da Komşum Bir ajan oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İşte film hakkında detaylar!
Yönetmenliğini Greg Mottola'nın yaptığı filmin senaryosunda ise Michael LeSieur imzası var. Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.