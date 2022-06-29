Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Komşum Bir Ajan nerede çekildi, konusu ne?

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ KONUSU

Yönetmenliğini Greg Mottola'nın yaptığı filmin senaryosunda ise Michael LeSieur imzası var. Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.