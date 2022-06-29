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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:28

Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Komşum Bir Ajan nerede çekildi, konusu ne?

Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Komşum Bir Ajan nerede çekildi, konusu ne?

Komşum Bir Ajan bu akşam SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Böylece yaz dizi sezonuna hazırlanan SHOW TV, yabancı filmleri göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar da Komşum Bir ajan oyuncuları ve konusunu merak ediyor. 2016 yapımı filmin hikayesi ve oyuncuları oldukça dikkat çekmekte. Peki, Komşum Bir Ajan konusu ne, nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Komşum Bir Ajan filmi bu akşam SHOW TV ekranlarında yerini alacak. Greg Mottola'nın yönetmenliğini üstlendiği film, yaz akşamında izleyicilerin karşısında olacak. Komedi sahneleriyle birçoklarının dikkatini çekmekte. Vatandaşlar da Komşum Bir ajan oyuncuları ve konusunu merak ediyor. İşte film hakkında detaylar!

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ KONUSU

Yönetmenliğini Greg Mottola'nın yaptığı filmin senaryosunda ise Michael LeSieur imzası var. Casusluk komedisi türü filmde bir banliyö çifti görünüşte mükemmel bir çift olan yeni komşularının hükümet casusu olduğunu öğrendiklerinde uluslararası casusluk komplosunun ortasında kalakalırlar.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ OYUNCULARI

Filmin başrollerinde Jon Hamm, Zach Galifianakis, Gal Gadot, Isla Fisher ve Maribeth Monroe boy gösteriyor.

KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film ABD'nin Georgia eyaletinde çekildi.

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Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları ve konusu: Komşum Bir Ajan nerede çekildi, konusu ne?
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