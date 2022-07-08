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Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:54 Son Güncelleme: 8.7.2022 10:14

Komşusunu ve 3 çocuğunu evdeyken yakmak istedi

Adana’da psikolojik sorunları bulunan Meryem B. komşusu Emine Ş.’yi ve 3 çocuğu evdeyken evi yakmak istedi. Yangın kısa sürede söndürülürken saldırgan kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Komşusunu ve 3 çocuğunu evdeyken yakmak istedi

Adana'da psikolojik sorunları bulunan 39 yaşındaki Meryem B., komşusu Emine Ş. ve 3 çocuğunu evdeyken yakmak istedi. Meryem B., mangal ateşi yakmakta kullanılan sıvı yanıcı maddeyi Emine Ş.'nin evinin penceresinden içeri dökerek evi ateş vermek istedi. Çevredekilerin yardımıyla yangın büyümeden söndürülürken Emine Ş. şikayetçi olmak için polis merkezine götürüldü. Çıkardığı yangından sonra 3 katlı müstakil evine dönerek çatıya çıkan şüpheli kadın polise teslim olmadı. Ekiplere "Eve gelmeyin, kendimi de yakarım" diyerek tehditler savuran saldırgan kadın özel harekat polisinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

ELEKTRİK FATURASI

Olay merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 18023 sokakta meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Meryem B., iddiaya göre; 2 hafta önce evinin alt katında kiracı olan yabancı uyruklu aileyle ortak kullandıkları elektriğin faturası yüzünden tartıştı. Kendi payına düşen 100 liranın fazla olduğunu ileri süren Meryem B. alt kat komşu Rabia Ş. evdeyken kapıyı ateşe vermek istedi. Çıkan yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ev sahibinin tacizlerinden bıkan aile taşınarak bir arka sokakta başka bir ev kiraladı.

ÇOCUKLAR EVDEYKEN ATEŞE VERDİ…

Meryem B. bu sefer de karşısında oturan eski kiracısının oğlu Ömer Ş. ile eşi Emine Ş.'nin oturduğu evi hedef aldı. Saldırgan kadın mangal ateşi yakmakta kullanılan sıvı yanıcı maddeyi Ömer Ş.'nin evinin penceresinden içeri dökerek ateşe verdi. Evde yaşları 1,3 ve 4 arasında değişen 2'si kız 3 çocuğuyla birlikte oturan Emine Ş. alevleri görünce çığlık atarak komşularından yardım istedi. Evi ateşe veren Meryem B., daha sonra kendi evine çıkarak kapıyı kilitledi.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ EVE GİRDİ

Çevredekiler, yangına müdahale ederek alevlerin büyümeden söndürdü. Yanmaktan son anda kurtarılan kadın şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Evinin çatısına çıkan şüpheli kadın polislere, "Eve gelmeyin, kendimi de yakarım" diye tehditler savurdu. Polis, kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Devreye özel harekat polisi girdi. Zırhlı kalkanla birlikte kadının evine giren ekipler, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Komşusunu ve 3 çocuğunu evdeyken yakmak istedi
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