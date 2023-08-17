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Giriş Tarihi: 17.8.2023 11:18 Son Güncelleme: 17.8.2023 11:23

Komşusuna sattığı aracı gece yarısı ‘taklit anahtar’la çaldı!

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, yaklaşık 4 ay önce komşusuna sattığı otomobili taklit anahtarla çalan şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Komşusuna sattığı aracı gece yarısı ‘taklit anahtar’la çaldı!

Sakarya'nın Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmetler Mahallesi'nde ikamet eden B.Y. (28) isimli vatandaşın ikinci el olarak satın aldığı otomobilinin park halindeyken gece yarısı çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede park halindeki otomobilin bir şüpheli tarafından taktik anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi. Güvenli kamerası görüntülerinde eşkal ve kimliği belirlenen şüphelinin bir süre önce B.Y.'ye otomobili satan komşusu H.T. (41) olduğu anlaşıldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli H.T. ile olaya karıştığı öne sürülen kardeş H.T. ve S.P. isimli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Komşusuna sattığı aracı gece yarısı ‘taklit anahtar’la çaldı!
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