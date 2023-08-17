Komşusuna sattığı aracı gece yarısı ‘taklit anahtar’la çaldı!

Sakarya'nın Karapürçek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmetler Mahallesi'nde ikamet eden B.Y. (28) isimli vatandaşın ikinci el olarak satın aldığı otomobilinin park halindeyken gece yarısı çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede park halindeki otomobilin bir şüpheli tarafından taktik anahtarı kullanılarak çalındığı tespit edildi. Güvenli kamerası görüntülerinde eşkal ve kimliği belirlenen şüphelinin bir süre önce B.Y.'ye otomobili satan komşusu H.T. (41) olduğu anlaşıldı.

Belirlenen adrese giden ekipler, şüpheli H.T. ile olaya karıştığı öne sürülen kardeş H.T. ve S.P. isimli kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.