Komşusunu aidat yüzünden öldürmüş!

KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tolga Taşkaner cinayeti ile yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaşar Gürün hakkında 'kasten öldürme'' kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret ve tehdit' suçlarından müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşar Gürün'ün (71) İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Gürün ifadesinde, "Yıldız Çelen evimin kapısını sert şekilde çaldı. Gürültü yaptığımı söyledi. Bana hitaben kötü sözler söyledi. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Olay günü Tolga Taşkaner ve annesi Yıldız Çelen beni merdivenlerde karşıladı. Yıldız Çelen'in elinde bir değnek vardı. Bana vurdu. Tolga, 'anneme neden karışıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Tolga Taşkaner bana yumrukla vurunca yere düştüm. Babamdan yadigar silahı alarak Yıldız Çelen'in dairesine gittim. Korkutmak maksadıyla ateş ettim" dedi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahmekesi'ndeki son duruşmada sanık Gürün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Yaşar Gürün, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tolga Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen ile avukatı Abdi Yaşar da salonda hazır bulundu. Davada olayın tanıkları dinlendi.