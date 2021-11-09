Komşusunu aidat yüzünden öldürmüş!

Olay, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Buca ilçesi Şirinyer semti Güven Mahallesi 397 Sokak'taki apartmanda yaşandı. Apartman yöneticisi Irmak Koca (25) ile Tolga Taşkaner'in (29) annesi Yıldız Çelen (46) komşuları Yaşar Gürün'ün (71) dairesine gitti. Yıldız ile Çelen, Gürün'den apartman aidatlarını ödemesini istedi. Ayrıca Gürün'e gürültü yapması nedeniyle de uyarıda bulunuldu. Bunun üzerine Gürün ile Çelen ve Yıldız arasında tartışma yaşandı.
Bu olayın ardından Çelen ve Yıldız polis merkezine giderek Gürün'den şikayetçi oldu. Bu tartışmanın üzerinden bir hafta geçtikten sonra Yıldız Çelen'in oğlu Tolga Taşkaner Marmaris'ten İzmir'e gelerek annesini ziyaret etti. Daha sonra Irmak Koca 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak Çelen'in evine gitti.
O BENİM ANNEM, KİME KÜFREDİYORSUN
Kapıyı Irmak Koca için açan Yıldız Çelen, Gürün ile olaydan sonra ilk kez apartmanda karşılaştı. Gürün karşılaşma sırasında Yıldız Çelen'e ağza alınmayacak küfürler etti. Gürün'ün küfürlerini duyan Tolga Taşkaner 'o benim annem. Kime küfrediyorsun' diyerek çıkıştı. 'Bak sana neler yapacağım' diye tehditlerde bulunan Gürün, merdivenlerden çıkarak dairesine gitti. Bir süre sonra elinde silahı ile dairesinden çıkarak sağa sola ateş ederek merdivenlerden aşağı inen Gürün, tartıştığı Yıldız Çelen'in apartman dairesinin önüne geldi.
TERLİK SIKIŞINCA KAPIYI KAPATAMADI
Öfkesine hakim olamayan Yaşar Gürün'ün silah seslerini duyan Yıldız Çelen ve oğlu Tolga Taşkaner kapıyı kapatmak istedi. Terlik kapıya sıkışınca aralıktan içeri ateş eden Gürün, Taşkaner'i vurdu. Kanlar içerisinde kalan Taşkaner, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşar Gürün ise çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tolga Taşkaner cinayeti ile yürütülen soruşturma tamamlandı. Yaşar Gürün hakkında 'kasten öldürme'' kasten öldürmeye teşebbüs', 'hakaret ve tehdit' suçlarından müebbet ve 88 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşar Gürün'ün (71) İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Gürün ifadesinde, "Yıldız Çelen evimin kapısını sert şekilde çaldı. Gürültü yaptığımı söyledi. Bana hitaben kötü sözler söyledi. Ben de aynı şekilde karşılık verdim. Olay günü Tolga Taşkaner ve annesi Yıldız Çelen beni merdivenlerde karşıladı. Yıldız Çelen'in elinde bir değnek vardı. Bana vurdu. Tolga, 'anneme neden karışıyorsun' diyerek tepki gösterdi. Tolga Taşkaner bana yumrukla vurunca yere düştüm. Babamdan yadigar silahı alarak Yıldız Çelen'in dairesine gittim. Korkutmak maksadıyla ateş ettim" dedi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahmekesi'ndeki son duruşmada sanık Gürün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanık Yaşar Gürün, tutuklu bulunduğu Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tolga Taşkaner'in annesi Yıldız Çelen ile avukatı Abdi Yaşar da salonda hazır bulundu. Davada olayın tanıkları dinlendi.
BABAANNE OLACAKTIM
Yıldız Çelen'in avukatı Abdi Yaşar, sanık Yaşar Gürün'ün en ağır cezayı alması için elinden geleni yapacağını vurguladı. Gözü yaşlı anne Yıldız Çelen ise, "Hala olayın etkisindeyim. Hala kendine gelebilmiş değilim. Her günüm ağlayarak geçiyor. Oğlum 29 yaşında öldürüldü. Ben torun sahibi olacaktım. Babaanne olacaktım. Artık olamayacağım. Oğlumun katilinin en ağır cezaya almasını istiyorum" dedi.